SON DAKİKA… Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Futbolda bahis operasyonları, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada!

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topluyor… Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek toplantıda ekim ayı enflasyon rakamlarının masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci, Eurofighter savaş uçağı alımı ve Gazze’deki son durumun ele alınması planlanıyor. Futboldaki bahis soruşturması da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak…
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Toplantıda, bu süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.
KOMİSYON SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Geçtiğimiz hafta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapmış, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti. Bu temaslardan çıkan sonuçlar ve oluşan beklentiler bugün kabine toplantısında ele alınacak.