SON DAKİKA… Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Futbolda bahis operasyonları, Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci masada!

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topluyor… Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek toplantıda ekim ayı enflasyon rakamlarının masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci, Eurofighter savaş uçağı alımı ve Gazze’deki son durumun ele alınması planlanıyor. Futboldaki bahis soruşturması da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak…

ANKARA

SON DAKİKA…Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun gündemle toplanacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Toplantıda, bu süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.

KOMİSYON SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Geçtiğimiz hafta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapmış, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti. Bu temaslardan çıkan sonuçlar ve oluşan beklentiler bugün kabine toplantısında ele alınacak.

SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU…

Toplantıda, PKK'nın silah bırakma ve Türkiye'den çekilme kararı sonrası atılacak yargısal ve idari adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca SDG'nin Suriye ordusuna katılımı ve silah bırakması beklenen bazı PKK unsurlarının bu yapıya dahil olması gibi gelişmeler de güvenlik başlığı altında masaya yatırılacak.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Dış politika gündeminin en önemli maddesi ise Gazze'deki ateşkes süreci olacak. Türkiye'nin bu süreçteki arabuluculuk rolü, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşası konularında atılacak yeni adımlar değerlendirilecek. Öte yandan Sudan'da sivilleri hedef alan saldırılar ve bölgede yaşanan krizin çözümü de konuşulacak.

BAHİS OPERASYONLARI

Öte yandan ekonomideki son veriler, enflasyonla mücadele, alım gücünün artırılması, terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar ele alınacak.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecindeki son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.

Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları görüşülecek. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri gündemde olacak.