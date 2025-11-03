Son Dakika | İstanbullunun verilerini DarkWeb'e sızdırdılar: 3.7 milyon veriyi 50 bin dolara sattılar

Son dakika haberi: İstanbul’da 3.7 milyon vatandaşın verilerinin 20 farklı sunucu üzerinden yurtdışındaki yabancı sunuculara yönlendirildiği tespit edildi. USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) raporuna göre, veriler 50 bin dolara darkweb’de satışa çıkarıldı

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 06:53

Son dakika! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşüm vizyonuyla başlattığı "İstanbul Senin" ve "İstanbul Hanem" projeleri, soruşturma dosyasına giren teknik raporlara göre kişisel verilerin yurtdışına sızdırıldığı büyük bir siber güvenlik casusluğuna dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon, proje aşamasında olan ve vatandaşların, dilek ve şikâyetlerinin toplanması, taleplerin çözümüne yönelik geliştirilen "İstanbul Hanem" üzerinden ise 11 milyon 360 bin vatandaşın kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin İBB'deki 20 farklı sunucu üzerinden yurtdışındaki yabancı sunuculara yönlendirildiği tespit edildi.

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) raporuna göre, Medya A.Ş. ve Emlak Dairesi Başkanlığı reklam modüllerinde istihbari veri analitiği yapıldı. 3.7 milyon vatandaşın verisinin 50 bin dolara darkweb'de satışa çıkarıldığı saptandı. İBB'nin milyonlarca lira bütçeyle geliştirdiği İstanbul Senin uygulamasının, Almanya ve ABD merkezli uluslararası teknoloji ağlarına gizlice entegre edildiği belirlendi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporunda, "İBB veri tabanlarının mirror yöntemiyle dış sistemlere yönlendirildiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular kişisel veri güvenliği açısından yüksek risk taşımaktadır" ifadesi yer aldı.