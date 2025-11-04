AK Parti iktidarında Türkiye cazibe merkezi haline geldi: 23 yılda 23 büyük adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "İktidara geldiği günden bu yana hizmet ve eser siyaseti yapan, proje üreten ve hayata geçiren bir partiyiz. Millet laf üretene değil, iş ve hizmet üretene vekâlet verir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım'da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİ NE FRANSA'DAN ÖVGÜ

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında son yıllarda çarpıcı bir ilerleme kat ettiğini bildirdi. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporunda, silah pazarında rekabet ortamının son dönemlerde önemli ölçüde değiştiği dile getirildi. Raporda, ABD, Rusya, Almanya gibi sektörün önde gelen silah ihracatçılarının yanı sıra savunma ürünlerini giderek geliştiren Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "yeni aktörlerin de silah pazarında giderek daha fazla söz sahibi olduğunun" altı çizildi. Türkiye'nin "son on yılda en büyük on küresel ihracatçı arasında en etkileyici ilerlemelerden birini kat ettiği" vurgulanan raporda, Ankara'nın "silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

'ANKARA, AFRİKA'DA SÜPER GÜÇ'

İsrail Hayom gazetesi, Ankara'nın Afrika'da hızla artan etkisine dikkat çeken bir analiz yayımladı. Gazeteye konuşan Kenyalı uzman Dr. Raşid Abdi, Türkiye'nin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında attığı adımlarla "bölgesel bir süper güç" konumuna yükseldiğini belirtti.