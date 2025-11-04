AK Parti iktidarında Türkiye cazibe merkezi haline geldi: 23 yılda 23 büyük adım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. 23 yıldaki atılımlarla enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden demokratik adımlara her alanda büyük aşamalar kaydeden Türkiye, cazibe merkezi haline geldi
AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2022'den bu yana Türkiye hemen her alanda çağ atladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır büyük reformlara imza atıldı. Türkiye, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden sosyal yaşama kadar birçok alanda göz kamaştıran bir noktaya ulaştı. AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde yaşanan siyasi ve toplumsal sorunlar birer birer çözüldü. Hukuk sisteminde vesayet dönemi sona erdi. AK Parti iktidarında yaşanan ve Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getiren gelişmeleri 23 başlıkta özetledik:
1- DGM'LER KAPATILDI: Vesayet dönemi sona erdi. DGM'lerin kaldırılmasıyla hukuk devleti ilkesi güçlendirildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi.
2- BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI TARİH OLDU: Kamuda başörtüsüyle çalışma özgürlüğü getirildi. Üniversitelerde ve devlet kurumlarında yıllarca süren ayrımcılık sona erdi.
3- ARABULUCULUK SİSTEMİ GELDİ: Adalet süreçleri hızlandırıldı, vatandaşların çözüm odaklı yargı hizmetine erişimi artırıldı.
4- KAMU YÖNETİMİ ŞEFFAF HALE GELDİ: E-devlet kapısı ve dijital dönüşümle vatandaş-devlet ilişkileri kolaylaştırıldı.
EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ
5- 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ: Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranı rekor düzeye çıktı.
6- ARTIK TEKNOFEST GENÇLİĞİ VAR: Gençlerin teknoloji üretimine katılımı artırıldı. Türkiye, havacılık ve inovasyonda markalaştı.
7- İLK TÜRK ASTRONOT UZAYDA: Türkiye, ilk kez insanlı uzay görevini gerçekleştirdi. Uzay teknolojilerinde başlayan dönemde Ay'a iniş planlandı.
8- YERLİ OTOMOBİLLE TARİH YAZILDI: Gemlik'te üretimine başlanan Togg, yerli otomotiv sanayiinin gurur projesi oldu.
9- NÜKLEER ENERJİ HAMLESİ: Türkiye'nin Akkuyu'da inşa edilen ilk nükleer enerji santraliyle enerji arz güvenliğinde yeni dönem başladı.
10- KARADENİZ GAZI ÜRETİMDE: Yerli doğalgaz kullanımıyla dışa bağımlılık azaltıldı. Günlük üretiminin kısa sürede 40 milyon metreküpe çıkarılmasını hedefleniyor.
11- PETROLDE GABAR DÖNEMİ: Cudi- Gabar bölgesinde bulunan yüksek kaliteli petrol, milli enerji stratejisinde dönüm noktası oldu.
12- KITALARI BİRLEŞTİREN MÜHENDİSLİK HARİKALARI: Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin mühendislik gücünü de gözler önüne seriyor. Osmangazi Köprüsü de Marmara'yı Ege Bölgesi'ne bağlayan, İstanbul'un yük taşımacılığı trafiğini rahatlatan kritik bir yatırım oldu.
13- YHT İLE KONFORLU ULAŞIM: Türkiye, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla şehirlerarası ulaşımda devrim yaşadı. Ankara merkezli başlayan YHT hatları, İstanbul, Konya ve Sivas hatlarında konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunuyor.
14- MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ: İstanbul'da kıtalararası ulaşım süresi dakikalara indi. 2013'te hizmete giren Marmaray, metro hatlarıyla entegre edildi. Araç trafiğini denizin altına alan Avrasya Tüneli de 2016'da ulaşıma nefes aldırdı.