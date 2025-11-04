AK Partili Cıngı: ’Terörsüz Türkiye’ bölgesel barışın stratejik dönüm noktasıdır

Milletvekili CINGI, makalesinde Türkiye'nin terörden arınma sürecini modern barış tarihine örnek teşkil eden milli bir model olarak tanımlayarak,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye, barış sürecini herhangi bir dış arabulucuya ihtiyaç duymadan, demokratik kurumlar ve TBMM öncülüğünde başarıyla sürdürmektedir. Bu yönüyle Türkiye, dünyadaki diğer bazı IRA, ETA ve FARC gibi terör örneklerinde onlarca yılda ulaşılan barış ortamını çok daha kısa sürede tesis ederek dünyaya özgün bir barış tecrübesi sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış ortamıyla birlikte güçlü bir kalkınma ve yatırım ivmesi yakaladığını da duyuran CINGI;

"Güneydoğu'da 198 proje ve 14 milyar dolarlık bütçeyle 2028'e kadar 570 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu istikrar ortamı, yalnızca ekonomik ve sosyal refahı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin küresel enerji ve tedarik koridorlarındaki bağlantısallığını pekiştirerek Avrupa'nın enerji arzına da istikrar kazandıracaktır." cümlelerini kullandı.

Milletvekili CINGI makalesinde; Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), TürkAkım ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hatları üzerinden Avrupa'nın enerji güvenliğinde vazgeçilmez rol oynadığını belirterek, barışın aynı zamanda stratejik bir kazanım olduğuna da;

"Terörden arınmış bir Türkiye, eşsiz jeostratejik konumuyla küresel enerji ve ticaret koridorlarının istikrarını doğrudan belirlemekte, Avrupa'nın enerji bağımsızlığının ve arz güvenliğinin teminatı olarak kesintisiz enerji akışını ve tedarik zincirlerinin güvenliğini güçlendirmektedir." ifadeleriyle dikkat çekti.

Milletvekili CINGI, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak,

"Bu tarihi fırsatın kalıcı barışa dönüşebilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü çabalara yapıcı destek sağlanmalı, süreci akamete uğratacak PKK uzantılarıyla angajmandan titizlikle kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.