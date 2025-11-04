Bakan Kurum: Her 3 depremzededen 2’si evlerine kavuştu

Deprem ülkemize 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Deprem Bölgesine bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 14 milyon insanımızın hayatı değişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay 'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum depremin ardından bölgede saatte 23 günde ise 550 konutun yapıldığını belirtti. Kurum her 3 depremzededen 2 tanesinin evlerine kavuştuğunu açıkladı.

11 ilimizde 174 farklı alanda çalışıyoruz. 200 bin işçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut tamamlanıyor. 305 bin konutu teslim ettik. 350 bininci konutumuzu önümüzdeki ay teslim edeceğiz. 453 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Bu yeniden yapım sürecini 'Asrın İnşası' olarak değerlendiriyoruz. Her 3 depremzededen 2'si evlerine kavuştu.

Hatay'da 86 bin konut teslim ettik. Atatürk Caddesi büyük bir yıkımın gerçekleştiği bir yer. Burayı ayağa kaldırıyoruz. Tarihi yapıların hepsini ihya edecek bir süreci devam ettiriyoruz.

63 bine yakın köy evi inşa ediyoruz. Bugüne kadar 46 bin köy evi teslim ettik. Zemin etütleri yapılıyor altyapı çalışmaları için.