Başkan Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen, Filistin Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, Gine Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura'yı kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.