CİMER’e yapılan başvurular harekete geçirdi! MEB’den İstanbul’daki okullara inceleme: Deprem riskine karşı güvenli

Deprem sırasında öğrenciler ve veliler tarafından bildirilen aksaklıklar sonrası, acil çıkış sistemlerinin ve güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesi, eksiklerin giderilmesi için gereken adımlar atıldı.

Depremden sonra hasar bildirimi yapılan iki okulda Valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar 1.510 okul binası incelendi; 1.432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi. Böylece toplam 1.449 okul depreme dayanıklı hale getirildi.