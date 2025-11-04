"İsrail ile savaş ihtimalini ilk kez bu kadar yakın gördüm!" | Salih Tuna yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve ABD'nin desteğini bugünkü köşesinde dile getirirken, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Türkiye ve İsrail birbiriyle savaşmayacak..." sözlerine de atıfta bulunarak "İsrail ile savaş ihtimalini ilk kez bu kadar yakın gördüm!" dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna bugünkü yazısında, "ABD her defasında "İsrail'in kendini savunma hakkı" laga lugasıyla uluslararası hukukun sınırlarını fiilen tanımlıyor. Halbuki Gazze'de yaşananlar tastamam bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.
İşte Salih Tuna'nın 'Şaşacaksınız ama söyleyeyim' başlıklı yazısı:
Cari dünya düzeninin patronu ABD, "barış" kavramını tam anlamıyla jeopolitik bir araç haline getirdi.
"Barış" artık bir ideal değil, bir strateji. Hangi ülkenin "barışa ihtiyacı" olduğuna, o ülkenin sahip olduğu madenlere ve konumuna göre karar veriliyor.
Hâliyle "özgürlük" de dış politikada kullanılabilir bir araç, demokrasi de ithalat-ihracat dengesine bağlı bir ürün sadece.
Venezuela da mahut sistemin yeni laboratuvarı.
Bu arada, ABD Başkanı Trump, "Venezuela'ya saldırı yakında mı?" sorusuna "Hayır" cevabını verdiğine göre demek ki en kısa zamanda saldıracaklar. Zira, İran'a yapılan malum saldırı da saldırılmayacak denildiğinde oldu.
Şaşacaksınız ama söyleyeyim:
ABD Ankara Büyükelçisi (bölgenin postmodern sömürge valisi) Tom Barrack, geçen gün "Türkiye ve İsrail birbiriyle savaşmayacak..." dedi ya, İsrail ile savaş ihtimalini ilk kez bu kadar yakın gördüm!
***
Irak, Libya, Afganistan gibi ülkelerde "rejim değişikliği" veya "özgürlük devrimi" ya da "insani müdahale" gibi söylemlerin dış müdahalenin maskesi olduğunu artık tartışamayız.
Sonuç mu? Hep aynı: Yıkılmış, harap olmuş, parçalanmış ülkeler ve kalıcı bir dış bağımlılık.
Takdir edersiniz ki bu durumu, hedef alınan ülkelerin yönetim kalitesi değil, müdahale edenlerin menfaatleri belirler.
Gelgelelim, BAE gibi "kökten bağımlı" ülkelerde (menfaat dolayımında sorun olmayacağı için) demokrasiye de ihtiyaç yoktur.
***