İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'dan usulsüz diploma açıklaması: 1 değil 5 usulsüzlük tespit edildi!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesini değerlendirdi. Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "6 asırlık üniversitenin ve mezunlarının onurunu koruduk" dedi ve diplomaların iptalinde 1 değil 5 usulsüzlük tespit edildiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 'usulsüz diploma' soruşturmasına dair açıklama yaptı. Rektör Zülfikar, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının iptal nedenlerini kamuoyuyla paylaştı. "10 KİŞİLİK KONTENJAN, USULSÜZCE 52'YE ÇIKARILMIŞ" Prof. Dr. Zülfikar, İstanbul üniversitesinin köklü geçmişini hatırlattı. 6 asırlık bir kültürü olduğunu, bunun gereği olarak usulsüz alınan diplomaların iptal edildiğini söyledi. Üniversitenin ve mezunlarının onurlarını koruduklarını kaydetti. "1988-1993 yıllarındaki yatay geçişler mercek altına alındı. 10 kişilik kontenjanın usulsüz şekilde 52 kişiye çıkarıldığı tespit edildi. 600 yıllık üniversitemizin geçmiş ve gelecek onurunu korumak zorundayız."

Rektör Zülfikar, incelemelerin kişi değil dönem bazlı yapıldığını vurguladı. 1988-1993 yılları arasında yaklaşık 230 kişinin İstanbul Üniversitesine başka üniversitelerden geçiş yaptığını gördüklerini aktardı. İşletme Fakültesi'nde 10 kişilik kontenjanın usulsüz bir şekilde 52 kişiye çıkarıldığını belirlediklerini kaydetti. Ekrem İmamoğlu'nun da yararlandığı kontenjanlar için "orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" değerlendirmesinde bulundu.