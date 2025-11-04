SON DAKİKA | CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 13 Ocak'a ertelendi
Son dakika haberi... CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava, 13 Ocak’a ertelendi. Davada Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
12 ŞÜPHELİ "OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRMAKLA" SUÇLANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucu açılan davada yargılama süreci 4 Kasım'da başladı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi gereğince "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
MAĞDUR KILIÇDAROĞLU MÜŞTEKİ LÜTFÜ SAVAŞ
Davada, CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki konumunda.
İDDİANAMEDE NE VAR?
İddianamede, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ettiği belirtildi. Bu doğrultuda; şüphelilerin, kurultay salonunda birinci tur oylama sonucunda ikinci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları ifade edildi.