SON DAKİKA | CHP’nin ’şaibeli kurultay’ davası 13 Ocak’a ertelendi

Ayrıca kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunulduğu kaydedildi.

Bu çerçevede, bazı delegelere para ve market alışveriş kartı verildiği, bazılarının ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.