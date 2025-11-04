Son Dakika | İranlı işadamından suç duyurusu! "Emir Sarıgül beni 250 milyon lira dolandırdı"

Son dakika haberi! Dilekçede, Sarıgül'ün babasının siyasi kimliğini kullanarak Göktürk, Beykoz, Nişantaşı ve Erzincan'daki "hayali projeler" üzerinden yaklaşık 250 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İddialara göre Sarıgül, Göktürk ve Beykoz'daki arsaların "Cumhurbaşkanlığı onaylı projeler" olduğunu söyleyerek Azari'den büyük meblağlar aldı. Ancak bu arsalarla ilgili herhangi bir resmi proje ya da imar izni bulunmadı.