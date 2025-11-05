Babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve casusluk soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki isme yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "Rüşvet" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılık Hasan İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazdı. İfade işlemleri yarın emniyette gerçekleşecek.