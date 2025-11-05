Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/GRzJVifUvA— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 5, 2025