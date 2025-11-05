Bornova da satıyor

İzmir'de son dönemde belediyelerin mülkiyetlerindeki taşınmazları satışa çıkarmasına Bornova Belediyesi de katıldı. CHP'li Bornova Belediyesi, kendisine ait toplam 27 taşınmazın satışına ilişkin kararı meclisten geçirdi. Karar, AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Belediye yönetimi, satış kararının belediye bütçesinin güçlendirilmesi ve yatırımların sürdürülebilmesi amacıyla alındığını belirtti.

İHALE YAPILACAK

AK Parti grubunun ise satışa karşı çıkarak, belediyenin gelir artırıcı alternatif yollar geliştirmesi gerektiğini savunduğu öğrenildi. Meclisten geçen karar doğrultusunda Bornova Belediyesi, önümüzdeki günlerde taşınmazların değer tespitini yaparak ihaleye çıkacak. İhale tarihi ve taşınmazların muhammen bedelleri ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak. Satış listesinde ilçenin farklı bölgelerinde yer alan arsalar ve konutlar bulunuyor. Buna göre, Ergene Mahallesi'nde 6 arsa ve 2 konut, Altındağ'da 5 arsa ve 5 konut, Koşukavak'ta 3 arsa, Pınarbaşı'nda 2 arsa, Naldöken'de 3 arsa, İnönü-Ergene'de 1 arsa ve Evka 3 Mahallesi'nde 1 arsa satışa çıkarılacak.