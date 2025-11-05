Cumhur İttifakı tarihi mücadelesine devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK: Şunu herkesin bilmesinde yarar görüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat'a söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet haldir ki Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. 'Çatlak var' demekten bıkmadılar, 'cam çerçeve kırıldı' demekten usanmadılar, 'koptu kopacak', 'bitti bitiyor' yalanlarından hiç dönüş yapmadılar. AK Partiyle aramızda bir hadise değil iki tarafı sımsıkı saran hakikat var. FETÖ'cü hainlerin yalan, iftira dolu sözlerine eyvallah edersek, Türk ve Türkiye Yüzyılından dönersek gök girsin kızıl çıksın. Cumhur İttifakı birliğin adıdır, yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek. Cumhur İttifakı bayrak, vatan, millettir. Dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur.

İDDİA SAHİPLERİ ÇUVALLADI: 29 Ekim'de Anıtkabir'e niye gitmemişim, Külliye'deki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim. Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Geçiniz beyler geçiniz, iddia sahiplerinin hepsi çuvalladı, yine ters köşeye yattı, zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali Karakolu'na gidip anlatın. 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmemizin nedeni insani halden kaynaklanmış olamaz mı? Anıtkabir'e haydi gidemedik, peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir'i protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydik?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MUTLU TÜRKİYE: Terörle anılan ülke olmaktan hızla kurtuluşun adım adım ilerlediği şu günlerde 'Terörsüz Türkiye' seferini durduracağını zannedenlerin, buna dair siyasi plan yapanların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri öngörülen durum. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye.

TAKTIĞI YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğü dikkat çekti. Üzerinde "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm (Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir) " yazan bir yüzük takan Bahçeli'nin bu tercihi, son dönemdeki siyasi söylemleriyle birlikte kamuoyunda "metanet, kararlılık ve sabır" vurgusu olarak değerlendirildi.

GÖRÜŞLERİ ALINMALI: TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonuna geldi. PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili kısır tartışmalar sonlandırılmalı. Meclis'te kurulan Komisyon'dan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecek. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazır. Bugüne kadar İmralı sözünü tuttu, açıklamalarının arkasında durdu.

KUMPASLARI BOŞUNA: İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, 'Terörsüz Türkiye' hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının, sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz. Atatürk'ün partisini Ankara'da uzaklaştırıp önce Saraçhane'ye, sonra Silivri'ye, ardından batı başkentlerine telkin ve tembihlerle ite ite sürükleyen işbirlikçi güruhun kurguları, kumpasları şüphesiz boşuna. Maksadı bulanık, bakışı dağınık, iradesi çarpık, iddiası güdük, itibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, duygusallıkları kaşıyarak provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ilişkin, "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.