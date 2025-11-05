DEM heyeti Öcalan’ın mesajını paylaştı: Birliktelik güçlendirilmeli

Kasım'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken Öcalan'ın, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır" dediği kaydedildi. Öcalan'ın yasallığa geçişin demokratik cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracağını kaydederek, "Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkânı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.