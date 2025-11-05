‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ memnuniyetle karşılandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı. TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, "Bu önemli karar, Türk dilinin kadim köklerini ve evrensel değerlerini vurgulamakta, Türk medeniyetinin birleştirici unsuru olarak sahip olduğu derin tarihi mirası yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Önceki gün Özbekistan'da yapılan UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmişti.