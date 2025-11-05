Emniyette kaçamak cevaplar! Suç örgütü soruşturmasında İmamoğlu ailesi ifade verdi: Hırvatistan'a 388 bin Euro, 772 bin liralık tekne…
Ekrem İmamoğlu’na yönelik “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne gelerek ifade verdi. Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’da kurduğu inşaat şirketine, anne ve dedesinin yaklaşık 388 bin euro para aktardığı saptandı. Savcılık ve MASAK gönderilen bu para aklama faaliyeti olduğu değerlendirmesinde bulundu. Oğul İmamoğlu’nun ayrıca “Ludio” isimli 6.5 metrelik bir tekneyi 772 bin liraya satın aldığı bu teknenin de parasının Ekrem İmamoğlu tarafından verildiği belirlendi. İmamoğlu sorgusunda tekne için, “Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur” dedi.
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlaması yöneltilen CHP'li İstanbul eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine, anne ve dedesinin yaklaşık 388 bin euro para aktardığı saptandı. Savcılık ve MASAK bu paranın aklama faaliyeti çerçevesinde değerlendirdi. Aylık gelir 60 bin lira olan İmamoğlu, üzerine sadece "Ludio" isminde 6.5 metrelik bir teknesinin olduğunu onun dışında herhangi bir mal varlığı olmadığını söyledi. İnşaat mühendisi olarak çalıştığı İmamoğlu İnşaat'ın üzerine kayıtlı olan ancak kendisinin kullandığı bir de Mercedes marka araç olduğunu dile getirdi. Yurt dışında Hırvatistan'da faaliyet gösteren "Tectum Investment D.O.O", yurt içinde ise "Seku Yatçılık" isimlerine sahip firmaları olduğunu söyledi. Hırvatistan'daki firmasının yüzde yüz sahibi olduğunu ve inşaat alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.
"TEKNEYİ BABAMDAN GELEN PARAYLA SATIN ALDIĞIM DOĞRUDUR"
Sorgusunda İmamoğlu'na MASAK'ın tespit ettiği hususlar soruldu. Bunların başında 8 Ekim 2024 tarihinde alındığı saptanan "Ludio" isimli teknenin alımı geldi. Mehmet Selim İmamoğlu'nun MASAK tarafından bankacılık transfer işlemleri tek tek çıkarıldı. Ekrem İmamoğlu'ndan teknenin alındığı gün saat 08.30 sularında oğlunun hesabına 772 bin lira "Mehmet Selimoğlu virman" açıklamasıyla para girişi olduğu saptandı. Söz konusu bu miktarın aynı dakikalar içerisinde Berkan Aksu ve Sertaç Sürmeli isimli kişilere iki parçada havale ve eft yapıldığı belirlendi. MASAK teknenin alımında babasından alınan bu paranın kullanıldığı tespitinde bulundu. Oğul İmamoğlu bu tespitlere, söz konusu iki kişinin teknenin önceki sahipleri olduğunu ve bu kişilerden satın aldığını dile getirerek, "Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur" ifadelerini kullandı.
ŞİRKETİN PARASINI ANNEM VE DEDEM VERDİ
İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki şirketine 30 Mart 2023- 29 Mart 2024 tarihleri arasında 637 bin 106 euro swift işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemler de kendisine sorulan İmamoğlu, bu rakamın mükerrer olduğunu belirterek 388 bin 303 euro olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Üniversiteden mezun olduğum dönemde 40 yıllık aile inşaat şirket geleneğimizi okulumun da verdiği vizyon ile uluslararası alana taşıma amaçlı uzun bir süre Hırvatistan'a gidip geldim ve yine uzun süren araştırmalar sonucunda ailemle verdiğimiz ortak bir kanaatte Hırvatistan'da bir şirket kurup bir inşat projesine yatırımcı olmaya karar verdim. Bunu ailemle paylaştıktan sonra ihtiyacım olan meblağı bana annem ve dedem vermeyi kabul etti. Bu şekilde de şirketin faaliyetine başlamış oldum" dedi.