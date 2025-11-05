Emniyette kaçamak cevaplar! Suç örgütü soruşturmasında İmamoğlu ailesi ifade verdi: Hırvatistan’a 388 bin Euro, 772 bin liralık tekne…

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Hesabına gelen bu paraların kaynağı ve bu paraları Hırvatistan'daki şirkete aktarmasındaki amaç sorulan İmamoğlu, "Bir önceki sorularda bu sorulara detaylı olarak cevap vermiştim. Aynı cevabımı tekrar ediyorum" diyerek kaçamak cevap verdi.

SAVCILIK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Mehmet Selim İmamoğlu'nun hesaplarından Hırvatistan'a para aktarmasının "Aklama suçunun maddi unsuru" başlığı altında yer verilen bu aktarımda genel kastın oluştuğunu saptadı. Soruşturma birimleri, söz konusu bu para transferleriyle aklama suçunun işlendiği, ve söz konusu aklanan tutarın 637 bin 106 euro olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ancak rakamın bunun yarısı olduğu yapılan detaylı incelemeyle ortaya çıkarıldı. İncelemelerde bu rakamın çift işlemden kaynaklı olduğu ve gönderilen paranın MASAK'ın tespit ettiği bu rakamın yarısı kadar olduğu belirlendi. İmamoğlu da sorgusunda bu rakamın 388 bin 303 euro olduğunu dile getirdi.