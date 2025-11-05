FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk

Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı. Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 07:30

