FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk
Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı. Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı.
Ali Fuat Yılmazer
FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Zeynep Rabia Yılmazer Aka / Özgür Çelik
Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.