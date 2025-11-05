Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi tamamlandı. Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı'nın katıldığı seçimde 306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usülüne göre Havvanur Yurtsever seçildi.

31 ADAY BAŞVURMUŞTU

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği için 31 aday Anayasa ve Adalet Komisyonu'na başvuru yaptı. Anayasa ve Adalet Komisyonu, bu adaylar arasından belirlediği üç adayı TBMM Genel Kuruluna gönderdi. Birinci tur oylamada adaylardan birinin beşte üç çoğunluğu, ikinci tur oylamada üçte iki çoğunluğu alması gerekiyor. Üçüncü tur oylamada en yüksek oyu alan iki aday arasından ad çekme usülü ile yeni üye belirleniyor.

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise öğrenimini Hatay-Antakya Lisesinde, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans yapmıştır. İş Hukuku, Tüketici Hukuku, İnşaat Hukuku Arabulucuk Uzmanlık Eğitimleri İle Mevzuat Usul ve Esasları Eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. 1996 yılında Serbest Avukat olarak mesleğe başlamıştır. Arabuluculuk, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 7. Dönem Meclis Üyeliği, Meclis 2. Başkan Vekilliği, Hukuk ve Kadın Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis'nde 2014-2019 Döneminde Meclis Üyeliği, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, Kadın, Aile ve Çoçuk Komisyonu Başkanlıkları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. TBMM Genel Kurulu tarafından 24.11.2021 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir. Aslen Selanik göçmeni olup, Samsun/Bafra'lıdır. Evli ve üç erkek evlat annesidir.