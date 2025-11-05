Her 3 depremzededen 2’si yeni evine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Depremden etkilenen Hatay ve 10 ilde yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin eski ve yeni halinin görsellerini paylaştı. Bakan Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yürütülen inşa seferberliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinin bu bölgede kurulduğunu anlattı. Bakan Kurum, Malatya İkizce'de 28 bin konutun inşa edildiği TOKİ şantiyesinin Türkiye'nin en büyük şantiyesi olduğuna, burada örnek bir uydu kentin inşa edildiğine vurgu yaptı. 2. büyük şantiyenin ise Adıyaman İndere'de kurulduğunu belirten Bakan kurum, "Biz aslında burada bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, burada kaya zemini yepyeni bir şehir kurmak suretiyle inşa etmeye çalıştık. Bu alan 5 milyon metrekare. 700 futbol sahası büyüklüğünde. Bu devasa alanda da 16 bin yeni yuvamız yükseliyor ve yaklaşık 100 bin insanımıza güvenli bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.

4 İL YENİDEN İHYA EDİLİYOR

Ağır yıkıma uğrayan bu 4 ilin merkezlerinin de tarihi dokusu ve yapılarıyla yeniden ihya edildiğine dikkat çekti. Hatay'da Atatürk Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi'ndeki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, İskenderun'da ise depremde 80 santimetre çöken sahilin yeniden düzenleme projesini örnek gösterdi.

"HATAY, KARARLILIĞIN SEMBOLÜDÜR"

Bakan Kurum basın mensuplarına, toplantıya ev sahipliği yapan Hatay'ın önemini şöyle anlattı: Bugün bir araya geldiğimiz Hatay hem asrın felaketindeki yıkımın hem de asrın inşasındaki kararlılığın sembolüdür. Yani bu depremi ve sonrasındaki diriliş hikayesini anlatmak için hep birlikte en doğru yerdeyiz. Biz bu önemli buluşmamız vesilesiyle asrın felaketinden, asrın inşasına kadar tüm çabamızı bir kez daha kayıt altına almak bu konudaki tecrübemizi, birikimimizi sizlerin aracılığıyla en doğru şekilde dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Türkiye olarak ortaya koyduğumuz başarının afetlerle mücadele eden tüm ülkelere örnek olmasını, ilham vermesini diliyorum.

DEPREMİN MALİYETİ 150 MİLYAR DOLAR

Bakan Kurum, konuşmasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne ve neden olduğu ağır kayıplara dikkat çekti: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hem çok şiddetliydi hem de çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Haklı olarak, insanlık tarihine asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Düşünün sadece bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 108 bin kilometre karelik bir alanda 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat resmen durdu. dı. Şehrin alt yapısından, üst yapısına havalimanımızdan enerji hatlarımıza, köprülerimizde, su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz bilhassa Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımla birlikte burada yaşayan yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

İSTİKBAL MESELESİ

Şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız.

"15 KASIM'DA 350 BİNİNCİ KONUTUMUZU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70'inin tamamladığına vurgu yaptı: Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si evine kavuşmuş. İnşallah 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız. Türkiye olarak burada saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Hızlıyız ama hiçbir şekilde kaliteden de ödün vermiyoruz.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

SADECE deprem bölgesinde değil; 81 ilin tamamında yürüttükleri konut projelerini anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: Bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu 2002 yılından bugüne yaptık, vatandaşımıza teslim ettik. Bu deprem bölgesinde kazandığımız birikimi, tecrübeyi 81 ilimize yayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı'nın en büyük konut projesini başlattık. Bu projeyle birlikte 500 bin yeni sosyal konutumuzu 81 ilimize, ilçelerimize yapıyoruz. İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi'yle daha da yukarıya taşıyacağız.