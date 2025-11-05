İçişleri Bakanı Yerlikaya ICMPD Genel Direktörü Raab’ı kabul etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü seçilen Susanne Raab ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, göç yönetimi ve bu alanda yürütülebilecek iş birliği imkanları ele alındı.
RAAB'A YENİ GÖREVİNDE BAŞARI DİLEĞİ
Bakan Yerlikaya, ICMPD Genel Direktörü Raab'a yeni görevinde başarılar dileyerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.