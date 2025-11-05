İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Devletin tüm kurumlarının gayretiyle "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Duran, "Bu yolda kararlılıkla ilerlerken milletimizin desteği ve birliği, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." dedi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 19:09

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefinden tezkerelere, Filistin davasından Yeşil Vatan Seferberliği'ne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ" "Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken milletimizin desteği ve birliği, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." ifadelerine yer veren Duran, Türkiye'nin, sadece kendi güvenliğini değil, komşularının huzurunu, bölgesel istikrarı ve barışı da gözeten bir devlet olduğunu kaydetti.