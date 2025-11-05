Okullar deprem riski açısından güvenli

Depremden sonra hasar bildirimi yapılan iki okulda Valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar bin 510 okul binası incelendi. Bin 432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi. Böylece toplam bin 449 okul depreme dayanıklı hale getirildi. Millî Eğitim Bakanlığı, yalnızca İstanbul'da değil, Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde olası afetlere karşı kapsamlı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor. Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu belirtti.