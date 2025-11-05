Özgür Özel’in algı operasyonu yine tutmadı! Özel’in Gürlek hakkında attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı

Skandal yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşanan bunca olayı görmezden gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında mesnetsiz ve yalan dolu söylemlere imza attı. Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden maaş aldığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde, Gürlek’in söz konusu dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olduğu, başsavcılık görevine daha sonra atandığı ve göreve atanır atanmaz bahse konu şirketten istifa ettiği öğrenildi. Özel’in iddialarının tamamen provokatif amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 22:22 Son Güncelleme: 05 Kasım 2025 22:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. Özel, Gürlek'in başsavcılık görevi dışında başka bir kurumdan gelir elde ettiğini öne sürerek, iddiasına bir gün içinde açıklık getirmemesi halinde belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurmuştu.

4 Kasım'da Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi?" diye soran Özel, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay boyunca Euro bazında maaş aldığını iddia etti.