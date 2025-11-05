Son dakika | Antalya Büyükşehir’e rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 8 gözaltı!

Son dakika... Yapılan çalışmalar sonucunda, önceki operasyonlarda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile bağlantılı para ve mal devri yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin rüşvet ve mal varlığı aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

KUYUMCU VE OTO GALERİCİLER VAR

Aralarında belediye personeli, oto galericiler, kuyumcu ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerin, taşınır ve taşınmaz devirleri, lüks araç alımları, altın transferleri ve rüşvet karşılığı saat temini gibi işlemlerle suçtan elde edilen gelirleri akladıkları değerlendiriliyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, U.K.Y., A.A., H.T.A., H.A., Y.Y., B.G., A.E. ve B.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandığı öğrenildi.