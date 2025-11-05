SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ’Selahattin Demirtaş’ açıklaması: Yargı ne derse o olur

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir, yargı bu konuda ne derse ona uyarız." dedi.

BAKAN TUNÇ: MAHKEME DEĞERLENDİRECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek." demişti.

DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.