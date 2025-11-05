TÜBİTAK ve Aselsan’da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada FETÖ üyeliğinden firari olarak aranırken yakalanan H.I.A. adlı şüphelinin dijital materyallerinin çözümü yapıldı. Savcılık, şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan "Signal" isimli uygulama üzerinden, 19 kişinin gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıklarını belirledi. Operasyon için düğmeye basan savcılık, 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 5 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.