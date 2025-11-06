Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma 20 Ekim günü tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli bulunuyor. 19 kişinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede 63 farklı eylem anlatıldı.