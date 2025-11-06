Bakan Bayraktar: Nükleer santrallerle ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Sayın Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkânlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik" ifadelerini kullandı.