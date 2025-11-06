Bakan Kacır'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Çeşitli programlara katılmak üzere Şırnak'ta bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada konuşma yaptı. Türkiye'nin son 23 yılda her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Kacır, "AK Parti iktidarları, 23 yılda Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle donattığımız bir döneme taşıdık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda asırlık eserlere, projelere imza attık. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak diye çıktığımız bu yolda, her şey Türkiye için diye çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin kuzeyinde ne varsa güneyinde de o olacak, batısında ne varsa doğusunda o olacak diyerek çıktığımız bu yolda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan gençliğe, kültürden turizme, sanayiye, teknolojiye, enerjiye her alanda dev işlere ve reformlara imza attık" dedi.

YENİ BİR DÖNEME GİRDİK

Terörsüz Türkiye süreciyle artık Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini belirten Bakan Kacır, ""Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bütün bu eserlerin yanında, bütün bu hizmetlerin yanında, bütün bu projelerin yanında şimdi çok daha büyük bir projeyi, en büyük projemizi hayata geçiriyoruz. Oda 'Terörsüz Türkiye'dir. Allah'ın izniyle kendi imkanlarımızla, kendi evlatlarımızın alın teriyle geliştirdiğimiz sistemler sayesinde huzuru hakim kıldığımız, güven iklimi oluşturduğumuz bu coğrafyada artık terör meselesini tümüyle gündemden çıkarıyoruz. Bu muazzam bir iştir. Sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Komşularımızın, bölgemizin huzura, güvene, istikrara kavuşma meselesidir" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ BİR NUMARA YAPTIK

'Hakikaten Türkiye bugün elde ettiğimiz kazanımlarla kendi ayaklarının üzerinde çok daha güçlü durabilen, teknolojide, sanayide, ekonomide tam bağımsızlık yolunda muazzam başarılara imza atmış ve Avrupa'nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke olduk' diyen Kacır, "Bugün Avrupa'da demir-çelik üretiminde Türkiye bir numara. Avrupa'da ticari araç alımında bir numara. Beyaz eşya üretiminde Türkiye bir numara. Güneş paneli üretiminde Türkiye bir numara. Türkiye, Avrupa'nın bölgesinin ve dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin sanayisi katlanarak büyüdü. 36 milyar dolar olan ihracatı 270 milyar dolara yükseldi. 8 misline çıkarmış oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bizden önce de birçok iktidar vardı, 60'a yakın hükümet kuruldu bizden önce. Ama onlar bir mil ihracat düzeyine gelebilmişlerse, bizden önceki 60 hükümet bir mil ihracat düzeyine gelebilmişlerse biz onun üzerine 7 mil ekledik. Alın teri ile ekledik, akıl teri ile ekledik, emek ve gayretle, inançla, heyecanla, coşkuyla, azimle ekledik. Bütün bunları kurduğumuz altyapılarla yaptık. Organize Sanayi Bölgeleri ile yaptık. Türkiye'nin OSB'lerinde 11 bin fabrika üretim yapıyordu. Şimdi 61 bin fabrika üretim yapıyor. 415 bin kişi çalışıyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz çalışıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE GELİŞİYOR

Bakan Kacır, Türkiye'nin araştırma ve geliştirme alanında da büyük atılımlar yaptığını belirterek, "Türkiye'yi araştırmayla, geliştirmeyle, icatla, inovasyonla, yenilikle biz tanıştırdık. Türkiye'nin dört bir yanında TEKNO parkları biz inşa ettik. Bugün Türkiye'nin TEKNO parklarında 12 bin firma araştırma-geliştirme, inovasyon, icat yapıyor. Türkiye'de Ar-Ge hesap kaynağını 29 binden 311 bine çıkardık. Üniversitelerimizin sayısını 208'e çıkardık. Üniversitemiz olmayan ilimiz kalmayacak dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz yüksek öğretim imkanları ile buluştu" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Tarihin kalbinin attığı, bu güzel şehir olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kacır, "Gerçekten Şırnak gördüğüm andan beri büyülendim ve inanıyorum ki ve tahmin ediyorum ki, buraya adımını atacak olacak olan herkes için bu duygular aynı ile geçerli olacaktır. Çünkü ben Şırnak'ı bir başka gördüm. Şırnak'ı kalkınma yolculuğunda ivmelenmiş, hızlanmış bir şehir olarak gördüm. Bu süreçte biliyorum ki, yakın çalışma arkadaşımız, adeta bakanlıkta fiilen birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız gibi neredeyse hergün Şırnak için birlikte neler yapabiliriz, hangi adımların atılması lazım, Şırnak neyi bekler, bizimle paylaşan kıymetli milletvekilimiz. 2019'daki muhteşem zaferimizden bu yana Şırnak'ı AK belediyecilik ile hizmet, eser, proje belediyeciliği ile tanıştıran değerli belediye başkanımızın gelişmekte olan ve muhteşem kadroları var. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.