Bakan Kurum, genç mühendis ve mimarlara Hatay’da asrın inşasını anlattı: Bu size hayat tecrübesi katacak

"BU BAŞARI ÜLKEMİZİN BAŞARISI"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı: Dünyanın neresine giderseniz gidin aslında bu çalışmanın örneğini de göremezsiniz. Bu her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Tabii burada sizlerle bir araya gelmemizin amacı sadece deprem sonrasındaki sürdürülen faaliyetleri anlatmak, size bunları aktarmak değil. Geleceğin Hatay'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Gaziantep'ini burada diğer illerimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimizi ve ülkemizin bu başarısını sizlerin iyi anlamanız, iyi etüt etmeniz gerektiğini düşündüğümüz için bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten böyle bir afet sonrasında eş zamanlı böyle bir inşa faaliyetini yürütmek kolay değil. Bu başarı aslında hepimizin başarısı, ülkemizin başarısı. O yüzden biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bilimin ve bilim insanlarımızın ışığında işte siz teknik insanların yine gözetiminde bu işleri yapmak zorundayız.

"HAYATINIZDA YAŞAYABİLECEĞİNİZ EN ÖNEMLİ TECRÜBE"

Tecrübe kazanmaları için gençlere deprem bölgesindeki şantiyeleri ve yeni inşa edilen uydu şehirleri görmelerini tavsiye eden Bakan Kurum, "Hayatınızda bana göre yaşayabileceğiniz en önemli tecrübe; böyle bir şantiyeyi Allah bir daha göstermesin, görme ihtimaliniz yok. Mümkün olduğunca buraya gelin. Buradaki çalışmaları görün. Diğer illere gidin. Deprem olmuş bütün illerde bu çalışmayı görebilirsiniz. Bu size hayat tecrübesi katacak. Gelecekle ilgili iş hayatınıza çok önemli birikimler sunacak. O yüzden buradaki birikim, buradaki tecrübe herkesin dikkate alması gereken bir tecrübe diye düşünüyorum. Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi verin. Çünkü ülkemizin mühendislere, mimarlara, siyasetçilere, bilim insanlarına ihtiyacı var. Bilimle büyüyeceksiniz. Bilgiyle büyüyeceksiniz. Teknolojiyle büyüyeceksiniz. İşiniz de en iyi olmaya bakın" ifadelerini kullandı.