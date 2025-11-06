Cevdet Yılmaz Brezilya’da Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , 10 Kasım'da başlayacak ve iki hafta sürecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya 'nın Belém kentinde temaslarına devam ediyor.

Yılmaz, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ansari ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimizde iklim eylemi, COP29'un kazanımları, COP31 ev sahipliği adaylığımız, küresel iklim finansmanının güçlendirilmesi, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji, ulaştırma, sınır güvenliği ve çevresel konular dahil geniş bir yelpazede ortak gündemlerimizi değerlendirdik.

Türkiye olarak Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye; bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız. Küresel ölçekte ise adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iklim diplomasisi için tüm paydaşlarımızla yakın istişare ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.