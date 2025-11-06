Cevdet Yılmaz’dan COP30 Liderler Zirvesi mesajı: “İnsani krizlerin çözüme kavuşturulması hayati önem taşımaktadır”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesine katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "Gazze meselesi başta olmak üzere insani krizlerin çözüme kavuşturulması, insani kalkınma ve küresel adaletin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Yılmaz, 'Bakü'den Belém'e Yol Haritası çerçevesinde belirlenen 'COP29 Finans Anlaşması'nın da tam ve zamanında uygulanmasının öneminin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesine katıldı. Burada açıklama yapan Yılmaz, Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, davetleri ve ev sahiplikleri için Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya teşekkürlerini sundu.
Yılmaz, dünyanın artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve şiddetlenen iklim etkileri gibi zorlukların yaşandığı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Bu noktada Gazze meselesi başta olmak üzere insani krizlerin çözüme kavuşturulması, insani kalkınma ve küresel adaletin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun değil; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları tehdit eden, giderek daha karmaşık bir küresel sorun haline gelmiştir. Bu küresel sorunun aşılması, güçlü bir uluslararası iş birliğine bağlıdır. On yıl önce ortak umutlar ve müşterek hedefler etrafında birleşmiştik.
Bugün ise o umutları somut sonuçlara ve ileriye dönük politikalara dönüştürme ve somut adımlar atma zamanı. Birçok konuşmanın altını çizdiği gibi ben de 'uygulama, uygulama, uygulama' demek istiyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Bakü'den Belém'e Yol Haritası çerçevesinde belirlenen 'COP29 Finans Anlaşması'nın da tam ve zamanında uygulanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.