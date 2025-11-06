Çöp skandalına bakanlık el koydu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar Belediyesi Uzundere'deki temizlik işleri şantiyesini kaçak çöp alanına çevirdi. Eski Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay'ın başkanlığını yürüttüğü belediye, İZBB'nin toplu konut alanı içinde kalan şantiyede vahşi depolama yaptı. Uzundere'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerin yerine 15 yıldır yeni konutlar yapılmadı. Bunun üzerine vatandaşlar, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle mağduriyet yaşarken, belediyenin şantiyeyi çöp alanına dönüştürmesi tepkileri artırdı. SABAH gazetesinin "Ev yapmadılar, çöplük yaptılar" başlığıyla manşete taşıdığı haber ise büyük yankı uyandırdı. Haberi ihbar niteliğinde sayan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, alanda inceleme başlattı.

TUTANAK TUTULDU

Sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, kaçak depolamanın tespitini yaparak tutanak tuttu ve belediyeye çöpün kaldırılması için süre verdi. Karabağlar Belediyesi'nin benzer uygulamaları daha önce de yaşanmıştı. İlçe belediyesi, Uzundere'deki önceki çöp depolamaları için bakanlık tarafından uyarılmış ve idari para cezası almıştı. Belediye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şantiye alanının geçici atık depolama alanı olduğunu ve bakanlıktan izin alındığını iddia etti. Ancak il müdürlüğü yetkilileri, izin verilen alanın farklı bir yer olduğunu belirtti. Helil İnay Kınay'ın uzun yıllar Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı yapmış olması, ilçedeki çevre skandalını daha da dikkat çekici hale getirdi. Vatandaşlar ve çevre örgütleri, belediyenin uygulamalarını yakından takip edeceklerini açıkladı.