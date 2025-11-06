Göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor: 4 organizatör tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 organizatörden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.