İstinaf süreci devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamada, davanın istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi. Tunç, 2019'dan beri tutuklu bulunan Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından incelendiğini belirtti. Bu nedenle, mahkemenin değerlendirmesini hep birlikte beklemek gerektiğini vurguladı.

İSTİNAF BELİRLEYECEK

Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda yapılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusunun ise AİHM içindeki ilgili dairede görüşülmesi talebinin "panel" tarafından kabul edilmediğini söyledi. Tunç, hukuki sürecin Türkiye'de devam ettiğini, davanın sonucunu istinaf mahkemesinin belirleyeceğini ifade etti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 100. yıl etkinliği ve AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklama yapan Tunç, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ileri sürdüğü iddialara "Onun ilgilisi cevabını verecektir" sözleriyle yanıt verdi.

Tunç, ayrıca Kartalkaya yangını ve bazı bakanlıklardaki soruşturma izinlerinin de sürdüğünü belirtti.