Migren ve baş ağrıları küresel sağlık sorunu

Migren ve diğer baş ağrısı türlerinin dünya genelinde en yaygın ve "engellilik oluşturan" sağlık sorunları arasında yer aldığı tespit edildi. La Trobe Üniversitesi ve Western Health'in öncülüğünde yapılan ve Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Küresel Hastalık Yükü (GBD) verileri kullanılarak 1990- 2021 yıllarında 204 ülke ve bölgedeki baş ağrısı görülme sıklığı incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, halihazırda dünya genelinde yaklaşık 2.8 milyar kişi baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor.