Milli İHA’lara ilgi artıyor: TUSAŞ ile BAE Systems arasında iş birliği anlaşması

Avrupa'da sektörün liderleri arasında yer alan, dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 13. sıradaki Leonardo'dan sonra 6. sıradaki BAE Systems da Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen İHA'ları merkez alan iş birliğini hayata geçiriyor. TUSAŞ kaynaklarından alınan bilgiye göre, TUSAŞ ve BAE Systems, müşterilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojilerde iş birliği yapacak.

ORTAK FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Mutabakat zaptıyla birlikte Türkiye'nin öncü havacılık ve savunma sanayi kuruluşlarından TUSAŞ ile BAE Systems'ın mühendis ve uzmanları bir araya gelecek. Oluşturulan ekipler geleceğe yönelik insansız sistemler kapsamında ortak fırsatları değerlendirecek ve iş birlikleri için fırsatlar oluşturmayı amaçlayacak.