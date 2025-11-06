Milyonları sevgililerine yatırdılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "mal varlığı aklama" soruşturmasının 8'inci dalgasında, biri özel kalemde görevli 2 belediye çalışanının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 Rolex saat daha ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Yasin Yellice, Büşra Genç, Berkan Genç, Uğur Kemal Yiğit, Ahmet, Halil Tolga ve Hakan Ayvazoğlu ile Adem Etyemez bulunuyor. Galerici Hakan Ayvazoğlu'nun taşınmazını Muhittin Böcek'e bedelsiz devrettiği, kuyumcu Yiğit'in ise Mustafa Gökhan Böcek'in dövizlerini altın faturasıyla akladığı belirlendi. Böcek'in bu parayla sevgilisi Melek Kurukama'ya lüks otomobil ve Rolex saat aldığı, devir işlemlerini Yellice'nin yaptığı saptandı. Ayrıca Gökhan Böcek'in, belediye mühendisi Büşra Genç'e Mini Cooper, Rolex, çantalar ve ziynet eşyaları hediye ettiği ortaya çıktı. Kurukama daha önce ilişkiyi ve Rolex'i savcılığa itiraf etmişti.