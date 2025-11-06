Narin Güran dosyası Yargıtay Ceza Dairesi’nde incelemek üzere sırasını bekliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ardından dosya Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onandıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, cezaların onanması yönünde tebligat hazırlayarak dosyayı kamuoyunda önemli cinayet olaylarına bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdi.

DOSYA BEKLEMEDE

Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılaması biten ana davayla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsacılığı'nda temyiz ön incelemesinin tamamlanmasının ardından dosya arşive alınmıştı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde arşivde olan dosyanın belirli bir süre aktif olarak incelenmeyeceği ve bekleme aşamasında olduğu öğrenildi. Narin Güran cinayeti dosyanın incelemesi için sırasını beklediği öğrenildi. Bazı işlemlerin tamamlandıktan sonra 1'inci Ceza Dairesi tarafından dosyanın incelenmeye başlanacağı öğrenildi.