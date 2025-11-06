Özel hakkında çirkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'deki konuşmasında, İBB yolsuzluk soruşturmasını yürüten yargı mensupları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıkları da bu çirkin ifadeleri nedeniyle Özel hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlattı. Özel'in çirkin ve saygısız sözlerini lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özel, Cumhurbaşkanımızın en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."