Selahattin Demirtaş faktörü böylesi bir ortamda "sürecin ara yüzü" rolü üstlenebilir | Okan Müderrisoğlu yazdı

Bir tarafta "bebek katili, terör örgütü elebaşı" gerçeği var.

Ne kadar hassasiyet gösterilmesini beklesek de konunun siyasal polemik malzemesi yapılması kuvvetle muhtemel. Devlet-Millet Projesi desek de "Teröristin ayağına gidilir mi?" tartışmasının alevlendirilmesi hiç de yabana atılır ihtimal değil. Ki bunun ilk örnekleri başladı bile.

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Demirtaş, silahın aradan çıktığı siyasetin hukuki zeminde görünen yüzü olabilir. Ama yazılımı itibariyle İmralı'daki güncel kodları sahaya yansıtabilir!" ifadelerini kullandı.

Diğer tarafta ise "örgütünü lağveden, silah bırakması için net çağrı yapan", Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşmeden söz eden bir başka görünümdeki figür var!

Tablo böyle olduğu içindir ki milletin duygusallığı ile devletin rasyonelliği arasında gidip gelinmesi de normal!

Şimdilerde bu denkleme, Selahattin Demirtaş'ın etkili eleman olarak eklenmesi de beklentiler dahilinde...