Selahattin Demirtaş faktörü böylesi bir ortamda "sürecin ara yüzü" rolü üstlenebilir | Okan Müderrisoğlu yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde Terörsüz Türkiye süreci, Selahattin Demirtaş'ın durumu ve Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "27 Şubat 2025'ten bu yana, yani İmralı'nın PKK terör örgütünü feshetme ve silah bırakma direktifi vermesinden itibaren son 9 ay içinde baş döndürücü gelişmelere tanık oluyoruz." dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Demirtaş, silahın aradan çıktığı siyasetin hukuki zeminde görünen yüzü olabilir. Ama yazılımı itibariyle İmralı'daki güncel kodları sahaya yansıtabilir!" ifadelerini kullandı.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun 'İmralı! Gitmek mi zor, kalmak mı?' başlıklı yazısı:
Ne kadar hassasiyet gösterilmesini beklesek de konunun siyasal polemik malzemesi yapılması kuvvetle muhtemel. Devlet-Millet Projesi desek de "Teröristin ayağına gidilir mi?" tartışmasının alevlendirilmesi hiç de yabana atılır ihtimal değil. Ki bunun ilk örnekleri başladı bile.
Durum gerçekten zorlu...
Bir tarafta "bebek katili, terör örgütü elebaşı" gerçeği var.
Diğer tarafta ise "örgütünü lağveden, silah bırakması için net çağrı yapan", Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bütünleşmeden söz eden bir başka görünümdeki figür var!
Tablo böyle olduğu içindir ki milletin duygusallığı ile devletin rasyonelliği arasında gidip gelinmesi de normal!
Şimdilerde bu denkleme, Selahattin Demirtaş'ın etkili eleman olarak eklenmesi de beklentiler dahilinde...
27 Şubat 2025'ten bu yana, yani İmralı'nın PKK terör örgütünü feshetme ve silah bırakma direktifi vermesinden itibaren son 9 ay içinde baş döndürücü gelişmelere tanık oluyoruz. Elbette bir "al-ver sürecinden" geçmiyoruz. Ama reel politiğin gerekliliklerini de göz ardı edemiyoruz. PKK, örgüt yapısını dağıtma ve silah bırakma kararını şu ya da bu düzeyde hayata geçirirken, hatta Türkiye'deki son terörist de sınır dışına çıkmışken, siyaseten ve hukuken ne yapılacağına artık bir karar verme lüzumu da çok açık.