Selahattin Demirtaş kararı siyasi iklimi değiştirir mi? Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin çıkışları puslu havayı dağıttı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde, "Meclis Komisyonu'nun hazırlayacağı raporla Meclis gündemine gelecek "özel yasal düzenlemeler" bu havayı bir adım ileri götürecek ve başta kayyum meselesi olmak üzere tartışılan birçok sorun ortadan kalkmış olacak." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün 'Demirtaş kararı siyasi iklimi değiştirir mi?' başlıklı yazısı:

Önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, sonra da Başkan Erdoğan'ın çıkışları hem Cumhur İttifakı hem de barış süreci üzerinden yürütülen algı operasyonlarını yerle bir etti, pusuda bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İşin bir ucunda Meclis Komisyonu'yla ilgili gelişmeler, diğer ucunda ise başta Selahattin Demirtaş olmak üzere terörle ilişkili siyasilerin geleceğiyle ilgili beklenti vardı.