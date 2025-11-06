Selahattin Demirtaş kararı siyasi iklimi değiştirir mi? Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin çıkışları puslu havayı dağıttı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Terörsüz Türkiye süreci ve Selahattin Demirtaş'ın olası tahliye durumuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin çıkışları puslu havayı büyük oranda dağıttı. Bu hamle aynı zamanda Meclis Komisyonu'nun başarıya ulaşmaması için bahane arayan CHP'nin hesaplarını da bozdu." dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde, "Meclis Komisyonu'nun hazırlayacağı raporla Meclis gündemine gelecek "özel yasal düzenlemeler" bu havayı bir adım ileri götürecek ve başta kayyum meselesi olmak üzere tartışılan birçok sorun ortadan kalkmış olacak." dedi.
İşte Mahmut Övür'ün 'Demirtaş kararı siyasi iklimi değiştirir mi?' başlıklı yazısı:
Önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, sonra da Başkan Erdoğan'ın çıkışları hem Cumhur İttifakı hem de barış süreci üzerinden yürütülen algı operasyonlarını yerle bir etti, pusuda bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İşin bir ucunda Meclis Komisyonu'yla ilgili gelişmeler, diğer ucunda ise başta Selahattin Demirtaş olmak üzere terörle ilişkili siyasilerin geleceğiyle ilgili beklenti vardı.
Şu sorunun cevabı hep merak edildi: Acaba bu kez çözüm başarıya ulaşacak ve siyasi iklim değişecek mi yoksa bir kez daha çözüm karşıtı pusucuların gerilim siyaseti mi kazanacak?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin çıkışları puslu havayı büyük oranda dağıttı. Bu hamle aynı zamanda Meclis Komisyonu'nun başarıya ulaşmaması için bahane arayan CHP'nin hesaplarını da bozdu. Bu arada işleri kolaylaştıran bir başka adım da AİHM'den gelen Selahattin Demirtaş kararıydı. Bu karar bir anlamda çözüm ve doğal olarak "terörsüz Türkiye" isteyenlerin elini güçlendirdi.
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç karara olumlu tepki verdi.
Bu da siyasi iklimin değişeceği anlamına geliyor. Meclis Komisyonu'nun hazırlayacağı raporla Meclis gündemine gelecek "özel yasal düzenlemeler" de bu havayı bir adım ileri götürecek ve başta kayyum meselesi olmak üzere tartışılan birçok sorun ortadan kalkmış olacak.