Son dakika! İBB soruşturmasının medya ayağında çarpıcı detaylar: Halk TV’ye finansman sağlar! İddiaların merkezinde Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı

İfadede, medyadaki çok sayıda ismin fonlandığı ifade edilmişti. İfadeye göre, birine para verilecekse bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile veriliyordu. İlke, ifadesinde, "Murat da bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar. Murat'ın en yakınında asistanlığını yapan Göksu Bayraktaroğlu vardır" dedi. Bayraktaroğlu'nun Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'un tüm kirli ilişikilerinin tamamına vakıf olduğunu söyleyen gizli tanık İlke, "Murat ve Emrah'ın kurdukları firmaları bilir.