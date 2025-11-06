Terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla yürüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz, bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Bunun yolu ise hem hudutlarımız içinde hem de sınır ötesinde, güvenlik bakımından en küçük bir boşluk bırakılmamasından geçiyor.

Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır canını yakan büyük sıkıntıdan, büyük kamburdan kurtaracak adımları cesaretle attık. DEM heyetiyle görüşmemiz yapıcıydı. Görüşmede, sürecin büyük bir hassasiyetle ilerletilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştık, bir kez daha teyit ve müşahede etti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu misyonunu başarıyla yerine getirdi. Biraz daha cesaretle, gayretle, özgüvenle, Allah'ın izniyle süreci başarıyla sonuçlandıracağız.

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız. Bu vesileyle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin de isabetle dikkat çektiği üzere, terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muvaffak, muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir.

23 YILI DOLU DOLU GEÇİRDİK

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirildiği salonda, "AK Parti iktidarları döneminde son 23 yılda yapılanlara" ilişkin video izletildi. Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, AK Parti tarafından son 23 yılda yapılanları bir çırpıda saymanın mümkün olmadığını, yollar, köprüler, tüneller, konutlar, okullar, hastaneler, havalimanları, savunma sanayiindeki yatırımlarla 23 seneyi dolu dolu geçirdiklerini belirtti. Son 23 yıldaki yatırım ve hizmetlere ilişkin Erdoğan, "Bunların hepsi dünyalıktır, hepsi gelir geçer, inşallah daha iyileri de yapılır ancak biz öyle bir iş yaptık ki, Allah'a hamdolsun, asırlar boyunca etkisini sürdürecek. Biz, 23 yılda, bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik. Bu nesil, bizim yapamadıklarımızı da yapacak" sözlerini sarf etti.

CHP'NİN BİR DİKİLİ TAŞI VAR MI?

CHP kimi zaman seçimsiz, kimi zaman darbeyle, kimi zaman koalisyon ortağı olarak hükümetteydi. Kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba şu ülkede dikili bir taşları var mı? Adnan Menderes hükümetinden 2002'de kurduğumuz ilk hükümetimize kadar 52 yılda, Türkiye'de 39 hükümet kurulmuş. 52 yılda Türkiye'de ortalama her 16 ayda bir hükümet değişti. Hükümetlerin ömrünün ortalama 16 ay olduğu bir ortamda, yol yapamazsınız, okul açamazsınız, hastane inşa edemezsiniz, konut üretemezsiniz, tankın, topun, füzenin, uçağın, milli savaş gemisinin hayalini bile kuramazsınız.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN SURLARINDA GEDİK AÇTIRMAYIZ

15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın. Kimse de, eski kara günler geri gelir diye kaygılanmasın. Bu gençlik, kendisi, ailesi, çocukları, torunlarıyla Türkiye'ye, Anadolu kıtasına sahip çıkacak, o dava taşını inşallah çok daha yükseklere taşıyacaktır.

AJANLARLA İŞ TUTTULAR

HEP birlikte takip ediyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar, milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler, yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. Bu zihniyete ve ihanet şebekesine, Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan anlayışa karşı ayakta durduk, mücadele ettik, aynı zamanda ülke için hizmet ürettik.

Başkan Erdoğan'ın konuşması sık sık AK Partili gençlerin sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla kesildi.

ÖZEL BÖYLE DEVAM EDERSE CHP'DE ŞANZIMANI DAĞITACAK

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP, Suriye tezkeresine karşı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama bakıyorsunuz, ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla, kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar hilafına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda, ne yazık ki yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince, nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor. Biz, eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Dolayısıyla tezkereye 'hayır' demelerine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel, böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. CHP Genel Başkanı Özel yaptığı gaflar ve kırdığı potlarla kendini giderek daha fazla komik duruma düşürüyor.

BİZİM BAŞKA BİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA ASLA GÖZÜMÜZ YOK

Meclis 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'na oldukça yoğun bir gündemle başladı. Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Türkiye'nin güvenliğini garantiye alma yanında, komşuların güvenlik ve huzuruna katkı yapan bu önemli tezkereye kabul oyu veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ederim. Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözümüz yok. Tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız. Mehmetçiğimiz, uluslararası hukuk çerçevesinde varlık gösterdiği her bölgede huzurun, barışın, güvenin ve istikrarın teminatı oldu. Bu tarihi gerçeği Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, Şii fark etmeksizin tüm kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. Bırakın Mehmetçik'in kendi topraklarında konuşlanmasına itiraz etmeyi, bilakis bundan memnuniyet duyuyorlar.

DEPREM BÖLGESİNDE NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZİN FARKINDA DEĞİLLER

Özel'in deprem bölgesiyle ilgili hezeyanlarına bakanımız Murat Kurum ve bölge milletvekilleri gereken cevabı verecek. Önceden turist gibi bölgeye yollarını düşürüyorlardı, şimdi artık onu bile yapamıyorlar. Deprem bölgesinde nereden nereye geldiğimizden haberleri yok. Nasıl 16 yıldır hizmette olan hızlı trenle daha yeni tanışıyorlarsa belki 10 sene sonra deprem bölgemize yaptıklarımızın da farkına varırlar. Biz elbette ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin güvenliğini, CHP'nin itimat telkin etmeyen politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir, Türkiye'nin selametidir, 86 milyonun her akşam huzur içinde başını yastığa koymasıdır.

SOSYAL KONUTA 100 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK

2026 bütçe teklifimiz siyasi istikrarın ve kurumsal sürekliliğin güçlü bir göstergesi. Bütçe teklifimizde, her bir vatandaşın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik. Fiziki altyapının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasının bu bütçenin temel sütunları. Bütçemizle, makroekonomik ve finansal istikrar programımızla uyumlu şekilde deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ' SORUSUNA CEVAP: YARGI NE DERSE ONA UYARIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki sözlerinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşme yapacak mısınız?" sorusuna, "Niye olmasın, Cumhur İttifakı'mız. Her şey olabilir" yanıtını verdi.

AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELİŞİ BİR HALK DEVRİMİDİR

AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi, bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak, işte bu, 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir. 3 Kasım'da elde ettiğimiz başarı sonrasında birileri, bunun tepki oyu olduğunu, gelip geçici olduğunu söyledi ama biz 23 yıldır kesintisiz biçimde ülkeye hizmet etme vazifesini ifa ediyoruz.

3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçimde oylarımızı artırdık, milletimizin teveccühüne daha fazla mazhar olduk.

Bizim iktidara geldiğimiz günlerde doğanlar şimdi 23 yaşındalar, 2002'de 10 yaşında olan çocuklar bugün 33 yaşındalar. AK Parti'nin girdiği seçimler şeffaflık, güvenilirlik ve katılım noktasında, dünyanın açık ara en temiz seçimleri olmuştur. Her seçimde millet iradesi sandığa tam olarak yansımış, millet tercihini her seçimde kendi hür iradesiyle AK Parti'den yana kullanmıştır, hamdolsun tercih etmeye de devam ediyor. Hani diyorlar ya, yok 'tek adam rejimiymiş', yok 'diktatörmüş', yok 'otoriterlikmiş' bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar, muhaliflerimiz ve muarızlarımız tarafından, kendi başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini örtmek için kullanılan iftiralardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik, 'hodri meydan'. Girdiğimiz her seçimde yaptıklarımızla, ama daha çok yapacaklarımızla konuştuk. Ortaya bir ufuk koyduk, hedef koyduk, vizyon koyduk.

HÜDAPAR HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.