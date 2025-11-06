Türkiye’nin sağlıklı yol haritası çiziliyor

3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'na katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıklı toplum oluşturmak için hareketli yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğinin söyledi. Toplumun üçte birinin sigara içtiğine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bundan sonra Türkiye'nin önceliği tedavi değil, sağlıklı kalmak. 10 yıllık sağlıklı kalma ve eylem planını ve geleceğimiz stratejik planı hazırlamak için çalıştay yapıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında bunun taslağını oluşturacağız. Türkiye'nin sağlıklı yol haritasını çizeceğiz. Sigara ve şekerli gıdalar konusunda toleransımız olmayacak. Sigara, beslenme, gıda ve takviyelerle ilgili mevzuatsal çalışmayı Meclis'imize sunacağız ama bu 2026'da olacak" diye konuştu.

'YOL KAT EDİLMELİ'

Şehirde yaşayan vatandaşların, beslenmeden spora, yaşam alanlarından iş koşullarına bütün alanlarının düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Yiyecekler sağlıklı değilse, kendiniz de sağlığınıza katkı vermiyorsanız sağlıklı kalmanız zor. Yol haritasını çizerken sağlığa etki eden her parametreyi düşünmemiz gerekir. Türkiye çok yol kat etmesi gereken bir ülke" dedi.