6 yılda 280 milyon fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü yurt genelinde ağaçlandırma etkinlikleriyle kutlandı. Türkiye ise 2019'dan bu yana yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası ile 6 yılda 280 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturarak dev bir çevre seferberliğine imza atmış oldu. Proje kapsamında 10 binden fazla noktada, 30 bin hektarlık alan ağaçlandırıldı ve 1 milyona yakın kişi etkinliklere katıldı. Türkiye, kampanya süresince üç Guinness Dünya Rekoru kırdı. 2025 yılıyla birlikte proje "Yeşil Vatan Seferberliği" adıyla yeni bir döneme giriyor; hedef 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması. 11 Kasım'daki ana etkinlik Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. 8 ilde yangın şehitleri, 11 ilde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Gazze'deki 68 bin şehit için hatıra ormanları kurulacak. Bugüne kadar 10 binden fazla noktada 30 bin hektar alan ağaçlandırılırken, yaklaşık 1 milyon kişi etkinliklere katıldı.