AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu oldu

Ömer Faruk Göktürk'ün ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı koltuğuna Abdurrahman Kuzu getirildi. Parti teşkilatında bir süredir yürütülen değerlendirme sürecinde, Çanakkale'den üç isim genel merkeze davet edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Yapılan istişareler sonucunda Başkan Erdoğan tercihini Abdurrahman Kuzu'dan yana kullandı.

ABDURRAHMAN KUZU KİMDİR?

Abdurrahman Kuzu, 28.11.1976'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Çanakkale Çan'da tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü 'Şeref Öğrencisi' derecesi ile bitirdi.2001 yılında yüksek lisansını tamamladı. Ardından 2014 yılında "AB'ye Üye Ülkelerde Belediyecilik" konulu teziyle doktorasını tamamlayarak, 'Dr.' unvanını aldı. 2009 yılı Yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Dr. Abdurrahman KUZU, Türkiye'nin en genç ilçe Belediye Başkanlarından biri olarak Çan Belediye Başkanlığı'na seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen KUZU, evli ve iki çocuk babasıdır.