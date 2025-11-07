Bakan Memişoğlu: Vatandaşlarımızın sigaradan kurtulmalarını istiyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında yaptığı il gezisinde önce Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve ildeki yetkililerle görüşen Bakan Memişoğlu, Valilikte basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu konuşmasına; Afyonkarahisar'a sağlık yatırımlarını, hizmetlerini değerlendirmek ve bu il için daha fazla neler yapılabileceğini istişare etmek için orada bulunduklarını söyleyerek başladı.

EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ AÇILIYOR

Afyonkarahisar'ın son 20 senede sağlık hizmetleri anlamında çok büyük gelişim gösterdiğini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, Afyonkarahisar'da toplam 24 hastane olduğunu, ayrıca ilde sağlık hizmetlerini iyi sunan bir insan gücünün olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar'da yapılacak sağlık yatırımlarından bahseden Bakan Memişoğlu, Emirdağ Devlet Hastanesinin 2026 yılının başında hizmete açılacağını duyurdu.

SHM'LERE RANDEVU ALINABİLECEK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerini (SHM) koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak gördüklerini çünkü bu merkezlerin mahallelerde bulunması dolayısıyla insanların diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimciye rahatlıkla ulaşabildiğini; SHM'lerde vatandaşlara spor-egzersiz öğretildiğini, kişilerin diş bakımı ve kanser taramalarının yapıldığını ifade etti. Afyonkarahisar'da dört tane Sağlıklı Hayat Merkezi olduğu bilgisini paylaşan Bakan Memişoğlu, MHRS'den (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) SHM'lere randevu alınabileceğini söyledi.

SİGARADAN KURTULMALARINI BEKLİYORUZ

Kasım ayının "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Ben bağımlılıktan uzak kalınmasını çünkü Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk üçte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olmasını, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve bu araçları gören sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızın bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde düzenlenen Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı'nda tüm organlarını bağışladığını hatırlatarak "Elektronik sistemde artık e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra, yaşamınızın sonunda dâhil bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne sahibiz ve nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Ama bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Yani canlının karaciğerinin yarısını alıyoruz, böbreğinin bir tanesini alıyoruz. İnsanlar bu kadar özveriliyken lütfen organlarını bağışlasınlar, onlar hayatlarını kaybettikten sonra organları kullanılabilsin. Bu büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. Onun için ben insanlarımızdan organlarını bağışlamasını, özellikle e-Devlet üzerinden bunu yapmalarını bekliyorum."

POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIZ

Bakan Memişoğlu, organ bağışında bulunan kişinin beyin ölümü gerçekleşip organları nakil işlemleri için kullanıldıktan sonra o kişinin birinci derece yakınlarının organ bağışı listesinde -acil organ bekleyenler haricinde- öncelikli olacağı bilgisini sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Şimdi başka bir şey daha yaptık; organ bekleyen veya organ nakli olan insanlarımızı da randevu sisteminde (MHRS) önceliğe aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız."

Basın açıklamasının ardından, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Afyonkarahisar Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılan Bakan Memişoğlu'na ildeki sağlık altyapısı ve hizmetleri hakkında sunum yapıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, öğleden sonra, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından esnaf ziyaretine çıkan Bakan Memişoğlu, son olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya geldi.